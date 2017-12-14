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Путин ответил на вопрос о сотрудничестве России и США в Афганистане
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    Путин ответил на вопрос о сотрудничестве России и США в Афганистане

    15:52  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:53  14 Декабря 2017
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    Путин ответил на вопрос о сотрудничестве России и США в Афганистане

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о сотрудничестве РФ и США в Афганистане. 

    Так, журналист поинтересовался у главы российского государства, как он оценивает перспективы взаимодействия с США в противостояние наркотической и террористической угрозам в Афганистане.

    «Это одно из направлений работы, где мы могли бы объединять наши усилия вместе с Соединенными Штатами, и если бы мы добились этой совместной работы, то эти усилия действительно могли бы быть более эффективными,  — отметил Путин. — Мы видим нарастающую угрозу в Афганистане со стороны международных террористов. Мы видим, что радикальные вооруженные формирования занимают все больше и больше участков к границе Афганистана. Это вызывает большую озабоченность».

    По его словам, без экономической поддержки Афганистан не решит все имеющиеся у него проблемы, в том числе по борьбе с наркотиками, их производством, часть из которых поступает на российский рынок. 

    «Нас это не может не беспокоить, и мы вместе с афганским правительством, Соединенными Штатами и с другими заинтересованными правительствами будем готовы работать над преодолением всех этих трудностей», — заключил Путин.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #афганистан
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