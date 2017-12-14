Путин ответил на вопрос о сотрудничестве России и США в Афганистане

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о сотрудничестве РФ и США в Афганистане.

Так, журналист поинтересовался у главы российского государства, как он оценивает перспективы взаимодействия с США в противостояние наркотической и террористической угрозам в Афганистане.

«Это одно из направлений работы, где мы могли бы объединять наши усилия вместе с Соединенными Штатами, и если бы мы добились этой совместной работы, то эти усилия действительно могли бы быть более эффективными, — отметил Путин. — Мы видим нарастающую угрозу в Афганистане со стороны международных террористов. Мы видим, что радикальные вооруженные формирования занимают все больше и больше участков к границе Афганистана. Это вызывает большую озабоченность».

По его словам, без экономической поддержки Афганистан не решит все имеющиеся у него проблемы, в том числе по борьбе с наркотиками, их производством, часть из которых поступает на российский рынок.