Курды обвинили «Хашд аш-Шааби» в создании секретных тюрем в Ираке

Эрбиль, 14 декабря. Курды считают, что тысячи жителей Ирака пропали без вести после создания шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

По данным курдских и международных правозащитных организаций несколько тысяч человек содержатся в секретных тюрьмах, созданных иракской милицией «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»).

Шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» было создано в 2014 году для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство1» (запрещена в России), в 2016 году формирование официально вошло в состав армии Ирака и получает от властей Багдада финансирование и вооружение.

После нападения на спорные с курдами территории на севере Ирака «Хашд аш-Шааби» обвиняются в совершении военных преступлений против курдского населения, а также в грабежах, казнях и уничтожении домов и суннитских святынь.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что после проведения референдума о независимости Курдистана армия Ирака вторглась в северные регионы, результатом нападения стало то, что около 200 тысяч курдов стали беженцами.

1 Организация запрещена на территории РФ.