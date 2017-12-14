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Курды обвинили «Хашд аш-Шааби» в создании секретных тюрем в Ираке
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    Курды обвинили «Хашд аш-Шааби» в создании секретных тюрем в Ираке

    15:52  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:52  14 Декабря 2017
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    Курды обвинили «Хашд аш-Шааби» в создании секретных тюрем в Ираке

    Эрбиль, 14 декабря. Курды считают, что тысячи жителей Ирака пропали без вести после создания шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

    По данным курдских и международных правозащитных организаций несколько тысяч человек содержатся в секретных тюрьмах, созданных иракской милицией «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»).

    Шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» было создано в 2014 году для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство1» (запрещена в России), в 2016 году формирование официально вошло в состав армии Ирака и получает от властей Багдада финансирование и вооружение.

    После нападения на спорные с курдами территории на севере Ирака «Хашд аш-Шааби» обвиняются в совершении военных преступлений против курдского населения, а также в грабежах, казнях и уничтожении домов и суннитских святынь.

    Ранее агентство URA.ru сообщило, что после проведения референдума о независимости Курдистана армия Ирака вторглась в северные регионы, результатом нападения стало то, что около 200 тысяч курдов стали беженцами.

    Курды обвинили «Хашд аш-Шааби» в создании секретных тюрем в Ираке

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #хашд аш-шааби #тюрьмы
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