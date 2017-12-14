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Идлиб: взрывом уничтожен очередной командир «Джебхат ан-Нусры»
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    Идлиб: взрывом уничтожен очередной командир «Джебхат ан-Нусры»

    15:30  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:30  14 Декабря 2017
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    Идлиб: взрывом уничтожен очередной командир «Джебхат ан-Нусры»

    Идлиб, 14 декабря. «Джебхат ан-Нусра»1 подтвердила смерть еще одного главаря террористического формирования в результате покушения.

    Подконтрольное террористам информационное агентство сообщило, что в четверг в провинции Идлиб был ликвидирован еще один командир «Ан-Нусры». По данным боевиков самодельное взрывное устройство было заложено в одном из опорных пунктов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), расположенном в северной части Идлиба около города Аль-Дана.

    В результате взрыва уничтожен командир группировки, известный под именем Абу Шуаиб аль-Мисри. Отмечается, что это далеко не единственный факт ликвидации главарей «Ан-Нусры» в Идлибе неизвестными боевиками. Эксперты считают, что убийства лидеров группировки могут совершаться конкурентами формирования, не исключается и возможность внутренних зачисток, инициированных высшим командованием «Джебхат ан-Нусры».

    Идлиб: взрывом уничтожен очередной командир «Джебхат ан-Нусры»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #взрыв #идлиб #джебхат ан-нусра
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