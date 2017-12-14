Идлиб: взрывом уничтожен очередной командир «Джебхат ан-Нусры»

Идлиб, 14 декабря. «Джебхат ан-Нусра»1 подтвердила смерть еще одного главаря террористического формирования в результате покушения.

Подконтрольное террористам информационное агентство сообщило, что в четверг в провинции Идлиб был ликвидирован еще один командир «Ан-Нусры». По данным боевиков самодельное взрывное устройство было заложено в одном из опорных пунктов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), расположенном в северной части Идлиба около города Аль-Дана.

В результате взрыва уничтожен командир группировки, известный под именем Абу Шуаиб аль-Мисри. Отмечается, что это далеко не единственный факт ликвидации главарей «Ан-Нусры» в Идлибе неизвестными боевиками. Эксперты считают, что убийства лидеров группировки могут совершаться конкурентами формирования, не исключается и возможность внутренних зачисток, инициированных высшим командованием «Джебхат ан-Нусры».

1 Организация запрещена на территории РФ.