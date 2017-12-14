Путин пообещал передать нефтяникам Югры автограф и пожелания

Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин пообещал передать нефтяникам и ветеранам отрасли из ХМАО автограф и пожелание. О них главу государства попросила журналистка из Нижневартовска.

Обратившись к Путину, она заметила, что нефть объединяет, а обществу «нужна консолидация», а затем попросила написать пару слов нефтяникам из Югры, заметив, что «там на столе лежат листочки».

В ответ глава государства пообещал выполнить просьбу и передать подписанные листы через своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова.