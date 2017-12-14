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Путин пообещал передать нефтяникам Югры автограф и пожелания
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    Путин пообещал передать нефтяникам Югры автограф и пожелания

    15:33  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:36  14 Декабря 2017
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    Путин пообещал передать нефтяникам Югры автограф и пожелания

    Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин пообещал передать нефтяникам и ветеранам отрасли из ХМАО автограф и пожелание. О них главу государства попросила журналистка из Нижневартовска.

    Обратившись к Путину, она заметила, что нефть объединяет, а  обществу «нужна консолидация», а затем попросила написать пару слов нефтяникам из Югры, заметив, что «там на столе лежат листочки».

    В ответ глава государства пообещал выполнить просьбу и передать подписанные листы через своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова. 

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #югра #нефтяники
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