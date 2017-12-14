Путин о распределении льгот в нефтедобыче: Имя этому решению не Сечин, а Новак

Москва, 14 декабря. Распределением льгот в нефтедобыче занимается правительство страны после проведения анализа, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

На пресс-конференции у Путина поинтересовались, почему льготу по обводненным месторождениям получил только Самотлор (Самотлорское месторождение), хотя о ней просили многие организации. Журналистка предположила, что эту льготу лоббировал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Имя этому решению не Сечин, а Новак Александр Валентинович», — ответил Путин. — Потому что такие решения принимаются не с потолка».

Он пояснил, что перед принятием решений проводится анализ рентабельности скважин, а также осуществляется обсуждение в правительстве. После этого Путин подписывает решения, которые готовят Минэкономразвития и Минэнерго.