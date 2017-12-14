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Путин о распределении льгот в нефтедобыче: Имя этому решению не Сечин, а Новак
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    Путин о распределении льгот в нефтедобыче: Имя этому решению не Сечин, а Новак

    15:30  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:55  14 Декабря 2017
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    Путин ответил на вопрос о распределении льгот в нефтедобычи

    Москва, 14 декабря. Распределением льгот в нефтедобыче занимается правительство страны после проведения анализа, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

    На пресс-конференции у Путина поинтересовались, почему льготу по обводненным месторождениям получил только Самотлор (Самотлорское месторождение), хотя о ней просили многие организации. Журналистка предположила, что эту льготу лоббировал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

    «Имя этому решению не Сечин, а Новак Александр Валентинович», — ответил Путин. — Потому что такие решения принимаются не с потолка».

    Путин о распределении льгот в нефтедобыче: Имя этому решению не Сечин, а Новак

    Он пояснил, что перед принятием решений проводится анализ рентабельности скважин, а также осуществляется обсуждение в правительстве. После этого Путин подписывает решения, которые готовят Минэкономразвития и Минэнерго.

    «И они готовятся на основе вот этих объективных данных по обводненности, по рентабельности», — пояснил российский президент.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #нефть #путин #новак #льготы #сечин #пресс-конференция #месторождения
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