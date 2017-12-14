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Путин напомнил о мерах поддержки демографии в РФ
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    Путин напомнил о мерах поддержки демографии в РФ

    15:40  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:40  14 Декабря 2017
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    Путин напомнил о мерах поддержки демографии в РФ

    Москва, 14 декабря. В рамках большой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос о мерах поддержки демографии.

    Глава государства напомнил о введении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка, а также о продлении программы материнского капитала и расширении возможностей для его использования.

    «Можно будет получать и тратить в виде ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением второго ребенка», — добавил он.

    Автор: Алексей Громов
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