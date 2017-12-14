Путин напомнил о мерах поддержки демографии в РФ

Москва, 14 декабря. В рамках большой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос о мерах поддержки демографии.

Глава государства напомнил о введении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка, а также о продлении программы материнского капитала и расширении возможностей для его использования.