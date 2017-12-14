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Сирия: один из главарей ССА уничтожен при столкновениях в Даръа
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    Сирия: один из главарей ССА уничтожен при столкновениях в Даръа

    15:25  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:26  14 Декабря 2017
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    Сирия: один из главарей ССА уничтожен при столкновениях в Даръа

    Даръа, 14 декабря. Один из лидеров оппозиционной «Свободной сирийской армии» был ликвидирован при столкновении с боевиками конкурирующей группировки.

    Военные источники в Сирии сообщили, что командир одного из подразделений, входящего в состав оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия», уничтожен в ходе столкновения около населенного пункта Тарик Аль-Сад, который расположен в непосредственной близости от административного центра провинции Даръа. По данным источника полевой командир был известен под именем Абу Хазифи Шами.

    Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия перебросила значительные силы в район, известный под названием «Треугольник смерти». Данная область расположена на стыке провинций Дамаск, Даръа и Эль-Кунейтра и характеризуется скоплением боевиков различных группировок исламистов.

    Сирия: один из главарей ССА уничтожен при столкновениях в Даръа

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #взрыв #даръа #сса
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