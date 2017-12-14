Сирия: один из главарей ССА уничтожен при столкновениях в Даръа

Даръа, 14 декабря. Один из лидеров оппозиционной «Свободной сирийской армии» был ликвидирован при столкновении с боевиками конкурирующей группировки.

Военные источники в Сирии сообщили, что командир одного из подразделений, входящего в состав оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия», уничтожен в ходе столкновения около населенного пункта Тарик Аль-Сад, который расположен в непосредственной близости от административного центра провинции Даръа. По данным источника полевой командир был известен под именем Абу Хазифи Шами.

Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия перебросила значительные силы в район, известный под названием «Треугольник смерти». Данная область расположена на стыке провинций Дамаск, Даръа и Эль-Кунейтра и характеризуется скоплением боевиков различных группировок исламистов.