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Путин: Россия будет развивать отношения с Иракским Курдистаном
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    Путин: Россия будет развивать отношения с Иракским Курдистаном

    15:25  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:30  14 Декабря 2017
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    Путин: Россия будет развивать отношения с Иракским Курдистаном

    Москва, 14 декабря. Россия традиционно имеет доверительные, дружеские отношения как с Ираком, так и с Иракским Курдистаном, и намерена впредь их развивать, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

    Российский лидер также прокомментировал вопрос об отношении Москвы к отложенному решению об объявлении независимости Иракского Курдистана.

    «У вас был проведен референдум о независимости, а потом руководитель Курдистана сказал, что имплементация референдума должна быть отложена, после чего ушел в отставку. Как мы должны к этому относится? Все должно происходить без резких проявлений и в рамках закона», — отметил он.

    Путин подчеркнул, что Россия с уважением относится к территориальной целостности Ирака. Он добавил, что Россию с регионом связывают и экономические интересы. В Ираке и на территории Иракского Курдистана работает компания «Роснефть» — и это сотрудничество одинаково выгодно всем сторонам.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #пресс-конференция #иракский курдистан
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