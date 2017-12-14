Путин: Россия будет развивать отношения с Иракским Курдистаном

Москва, 14 декабря. Россия традиционно имеет доверительные, дружеские отношения как с Ираком, так и с Иракским Курдистаном, и намерена впредь их развивать, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер также прокомментировал вопрос об отношении Москвы к отложенному решению об объявлении независимости Иракского Курдистана.

«У вас был проведен референдум о независимости, а потом руководитель Курдистана сказал, что имплементация референдума должна быть отложена, после чего ушел в отставку. Как мы должны к этому относится? Все должно происходить без резких проявлений и в рамках закона», — отметил он.

Путин подчеркнул, что Россия с уважением относится к территориальной целостности Ирака. Он добавил, что Россию с регионом связывают и экономические интересы. В Ираке и на территории Иракского Курдистана работает компания «Роснефть» — и это сотрудничество одинаково выгодно всем сторонам.