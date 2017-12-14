Госдума отклонила предложения КПРФ и ЛДПР о сокращении праздников

Москва, 14 декабря. Госдума отклонила законопроекты КПРФ и ЛДПР, которыми предлагается изменить график нерабочих праздничных дней в России.

Такое решение было принято на пленарном заседании в четверг.

Законопроект от КПРФ предполагает сокращение количества праздничных дней в году на два. Депутаты предложили оставить выходными днями 31 декабря, 1, 2 и 3 января. Также они считают, что отдыхать надо 18 марта – в день воссоединения Крыма с Россией. Это праздник для всего народа, поэтому «он заслуживает быть нерабочим днем», отмечается в документе. В День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября коммунисты также предлагают россиянам отдыхать. День России депутаты от КПРФ считают правильным перенести с 12 июня на 28 июля. Это дата Крещения Руси, и праздник будет способствовать «дальнейшему развитию содружества близких славянских народов».

ЛДПР предложили оставить только три официальных выходных: 1 января, 9 мая и 12 июня и одновременно с этим предоставлять ежегодный дополнительный десятидневный оплачиваемый отпуск всем категориям работников, как поясняется в документе, «взамен длинных новогодних праздников».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в Российской Федерации следует ввести лишние дни отпуска вместо новогодних праздников, чтобы граждане страны не злоупотребляли алкогольными напитками.