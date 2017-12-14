В Госдуме объяснили, почему российские школьники не будут учиться 12 лет

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести в школах 12-й класс и увеличить летние школьные каникулы на один месяц. С этим предложением член фракции ЛДПР обратился к министру образования и науки России Ольге Васильевой. Однако в профильном думском комитете считают, что эта инициатива не будет одобрена.

По мнению Василия Власова, в 12-м классе необходимо помочь школьникам с профориентацией, чтобы, выбирая вуз, в который они пойдут учиться после школы, они были уверены, что в дальнейшем захотят работать по полученной специальности. А введение четырехмесячных летних каникул компенсирует введение 12-го года обучения, считает Василий Власов.

Первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что вопрос введения 12-летнего среднего образование в России поднимался еще в конце 90-х — начале 2000-х, когда министром образования был Владимир Филиппов.

«Во многих странах мира дети учатся в школе 12 лет, где-то даже 13. Но в ходе бурных дискуссий выяснилось, что большинство российского образовательного сообщества против того, чтобы увеличивать обучение в школе на год, поскольку 11 лет вполне достаточно. Поэтому предлагаемая министром Филипповым реформа была отвергнута, и сегодня в школах вряд ли захотят вводить 12-й класс», — объяснил депутат.

По мнению Олега Смолина, куда важнее решить проблему перегруженности школьной программы.

«Дети не успевают осваивать школьную программу, — считает парламентарий. — Надо, чтобы школьников не пытались нагружать всем. В школьной программе есть материал, без которого спокойно можно обойтись. И не хватает, на мой взгляд, того, что нагружало бы правое полушарие мозга, развивало воображение, творческие способности. А что касается профориентации, то упор на нее вполне можно делать в 9-10-11 классах, а не в 12-м, как предлагает Василий Власов».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке напомнил, что, по данным Минобрнауки РФ, до половины учащихся уже в 9-м классе знают, кем хотят работать, но после 10-го класса четверть из этих ребят меняют свои предпочтения.