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Количество безработных в Кузбассе сократилось на 10 тысяч в 2017 году
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    Количество безработных в Кузбассе сократилось на 10 тысяч в 2017 году

    15:20  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:20  14 Декабря 2017
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    Количество безработных в Кузбассе сократилось на 10 тысяч в 2017 году

    Кемерово, 14 декабря. Число зарегистрированных безработных в Кузбассе за 11 месяцев 2017 года сократилось на 10 тысяч, при этом открытых вакансий на региональном рынке труда стало на пять тысяч больше.

    К таким выводам пришел департамент труда и занятости населения Кемеровской области, сопоставив актуальные данные с аналогичными показателями на 1 января 2017 года, пишет «Газета Кемерова».

    Уточняется, что в настоящее время уровень безработицы среди экономически активных граждан в регионе составляет 1,8%. Это на 0,7% меньше, чем в 2016 году.

    За 1 месяцев 2017 года в Кузбассе появилось больше 22 тысяч новых рабочих мест. В частности, почти пять тысяч вакансий было открыто на угольных предприятиях, 348 – в металлургии, в сфере строительства – больше тысячи.

    Напомним, ранее в Минтруда РФ сообщили, что сейчас российский рынок труда стабилен, уровень безработицы по стране в 2017 году упал по сравнению с предыдущим годом, а увеличение количества официально зарегистрированных безработных в последние два месяца связано с осенне-зимним периодом.

    Автор: Алексей Громов
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    #кемерово #безработица #статистика #занятость населения
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