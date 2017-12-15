Сирия: источник ФАН в рядах САА прислал кадры подготовки к наступлению в Дамаске

В минувшую среду джихадисты, находящиеся на юге Дамаска, в окрестностях лагеря для беженцев Ярмук, внезапно атаковали позиции сирийских солдат. Примечательно, что длительное время провокаций со стороны ИГ1 там не было.

Однако после заявления России, Сирии, Ирака и Ирана о победе над воинскими формированиями террористов отдельные разрозненные группы игиловцев проявили активность в некоторых районах Сирии. Так, в столице боевики атаковали позиции Республиканской гвардии, и отбили десять зданий в городской черте.

После этого гвардейцы вскоре пришли в себя и собрали силы для ликвидации продвижения боевиков. Итак, избежав крупных потерь с помощью тактического отступления, гвардейцы и силы народной самообороны перегруппировались, и вернули ранее утерянные позиции.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской армии прислал в редакцию видео, на котором запечатлена перегруппировка войск, а также перестрелка в одном из зданий. Примечательно, что сирийцы, если сравнивать с прошлыми боями – куда как менее измотаны и более оптимистичны. Снаряжение тоже заслуживает внимания – оно более новое, а армейцы собраны, и готовы отбивать покинутые позиции.

Важно отметить, что активизация боевиков удивительно совпала с поднятием вопросов о военном присутствия США в Сирии. Напомним, американцы находятся в Сирии незаконно с 2014 года, декларируя своей целью уничтожение ИГИЛ1. При этом эксперты неоднократно обращали внимание на негласную поддержку Вашингтоном боевиков с помощью поставки вооружения, обучения и передислокации террористов. Неудивительно, что на этом фоне недобитые террористы местами предпринимают попытки активных действий, что даёт формальный повод для США оставаться в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.