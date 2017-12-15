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Сирия: источник ФАН в рядах САА прислал кадры подготовки к наступлению в Дамаске
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    Сирия: источник ФАН в рядах САА прислал кадры подготовки к наступлению в Дамаске

    9:26  15 Декабря 2017  /обновлено: 9:26  15 Декабря 2017
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    Сирия: источник ФАН в рядах САА прислал кадры подготовки к наступлению в Дамаске

    В минувшую среду джихадисты, находящиеся на юге Дамаска, в окрестностях лагеря для беженцев Ярмук, внезапно атаковали позиции сирийских солдат. Примечательно, что длительное время провокаций со стороны ИГ1 там не было.

    Однако после заявления России, Сирии, Ирака и Ирана о победе над воинскими формированиями террористов отдельные разрозненные группы игиловцев проявили активность в некоторых районах Сирии. Так, в столице боевики атаковали позиции Республиканской гвардии, и отбили десять зданий в городской черте.

    После этого гвардейцы вскоре пришли в себя и собрали силы для ликвидации продвижения боевиков. Итак, избежав крупных потерь с помощью тактического отступления, гвардейцы и силы народной самообороны перегруппировались, и вернули ранее утерянные позиции.

    Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской армии прислал в редакцию видео, на котором запечатлена  перегруппировка войск, а также перестрелка в одном из зданий. Примечательно, что сирийцы, если сравнивать с прошлыми боями – куда как менее измотаны и более оптимистичны. Снаряжение тоже заслуживает внимания – оно более новое, а армейцы собраны, и готовы отбивать покинутые позиции.

    Важно отметить, что активизация боевиков удивительно совпала с поднятием вопросов о военном присутствия США в Сирии. Напомним, американцы находятся в Сирии незаконно с 2014 года, декларируя своей целью уничтожение ИГИЛ1. При этом эксперты неоднократно обращали внимание на негласную поддержку Вашингтоном боевиков с помощью поставки вооружения, обучения и передислокации террористов. Неудивительно, что на этом фоне недобитые террористы местами предпринимают попытки активных действий, что даёт формальный повод для США оставаться в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #дамаск #игил #бои #ярмук
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