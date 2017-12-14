Директор мурманского рыбокомбината тайно пробрался на брифинг Путина под видом журналиста

Москва, 14 декабря. Директор мурманского рыбокомбината Михаил Зубов тайно пробрался на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, представившись журналистом, чтобы обсудить проблемы в отрасли.

Сперва менеджер начал формулировать вопрос о проблеме разделения квот на блоки добычи рыбы и рыбозаготовки, в результате чего одни производства проигрывают другим, однако вскоре вопрос превратился в небольшой отчет перед президентом. В конечном итоге Зубов признался, что он не журналист и попал на пресс-конференцию «незаконно», после чего передал Путину папку из документов на 400 страниц с просьбой ее изучить.