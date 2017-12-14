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Директор мурманского рыбокомбината тайно пробрался на брифинг Путина под видом журналиста
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    Директор мурманского рыбокомбината тайно пробрался на брифинг Путина под видом журналиста

    15:10  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:59  14 Декабря 2017
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    Директор мурманского рыбокомбината тайно пробрался на брифинг Путина под видом журналиста

    Москва, 14 декабря. Директор мурманского рыбокомбината Михаил Зубов тайно пробрался на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, представившись журналистом, чтобы обсудить проблемы в отрасли.

    Сперва менеджер начал формулировать вопрос о проблеме разделения квот на блоки добычи рыбы и рыбозаготовки, в результате чего одни производства проигрывают другим, однако вскоре вопрос превратился в небольшой отчет перед президентом. В конечном итоге Зубов признался, что он не журналист и попал на пресс-конференцию «незаконно», после чего передал Путину папку из документов на 400 страниц с просьбой ее изучить.

    «Я признаюсь, я не журналист и пришел сюда незаконно. Я председатель совета директоров мурманского рыбокомбината. Мы 3,5 года землю жрем зубами. Мы должны продавать рыбу, как курицу, а продаем ее дешевле», — отметил он.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #мурманск #зубов #рыбокомбинат
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