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Путин рассказал, как они с Трампом обращаются друг к другу
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    Путин рассказал, как они с Трампом обращаются друг к другу

    15:25  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:41  14 Декабря 2017
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    Путин рассказал, как они с Трампом обращаются друг к другу

    Москва, 14 декабря. Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции рассказал, перешел ли он в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом на «ты». 

    Путин рассказал, что они (с Трампом — Прим.ред.) называют друг друга по именам. 

    Путин рассказал, как они с Трампом обращаются друг к другу

    «Если бы было «ты» или «вы, перешли бы мы на «ты»? Скорее всего, да, потому что мы с ним хоть и мало встречались, но в целом рабочий контакт должен быть между людьми, которые занимаются тем видом деятельности, который поручен нам нашими избирателями», — отметил Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста RT.

    Напомним, президенты России и Соединенных Штатов встречались два раза, первый — в немецком Гамбурге на саммите G20 в июле этого года и во Вьетнаме «на полях» саммита АТЭС в ноябре 2017 год. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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