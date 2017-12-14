Путин рассказал, как они с Трампом обращаются друг к другу

Москва, 14 декабря. Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции рассказал, перешел ли он в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом на «ты».

Путин рассказал, что они (с Трампом — Прим.ред.) называют друг друга по именам.

«Если бы было «ты» или «вы, перешли бы мы на «ты»? Скорее всего, да, потому что мы с ним хоть и мало встречались, но в целом рабочий контакт должен быть между людьми, которые занимаются тем видом деятельности, который поручен нам нашими избирателями», — отметил Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста RT.

Напомним, президенты России и Соединенных Штатов встречались два раза, первый — в немецком Гамбурге на саммите G20 в июле этого года и во Вьетнаме «на полях» саммита АТЭС в ноябре 2017 год.

Владимир Путин. Биография