Симоньян объяснила значение аплодисментов после слов Путина о единстве русских и украинцев

Москва, 14 декабря. Одобрительная реакция и аплодисменты журналистов после заявления президента РФ Владимира Путина на ежегодной большой пресс-конференции о том, что русские и украинцы являются одним народом прекрасно демонстрирует настроение россиян. Таким мнением поделилась главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Показательно, что спонтанные аплодисменты в зале вызвали именно слова, что русские с украинцами — один народ. Дважды. Это к вопросу о настроениях народа», — цитирует Симоньян РИА Новости.

Главред Russia Today особо подчеркнула, что в зале находятся в основном представители СМИ, которые, как правило, являются наиболее скептичной и ориентированной на либеральный дискурс публикой.

Ранее Владимир Путин в рамках большой ежегодной пресс-конференции заявил, что русские и украинцы являются одним этносом. Это подтверждают исторические и духовные корни, добавил российский лидер.

Напомним, в Москве сегодня проходит 13-я большая пресс-конференция Владимира Путина.