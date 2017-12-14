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Симоньян объяснила значение аплодисментов после слов Путина о единстве русских и украинцев
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    Симоньян объяснила значение аплодисментов после слов Путина о единстве русских и украинцев

    15:18  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:18  14 Декабря 2017
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    Симоньян объяснила значение аплодисментов после слов Путина о единстве русских и украинцев

    Москва, 14 декабря. Одобрительная реакция и аплодисменты журналистов после заявления президента РФ Владимира Путина на ежегодной большой пресс-конференции о том, что русские и украинцы являются одним народом прекрасно демонстрирует настроение россиян. Таким мнением поделилась главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    «Показательно, что спонтанные аплодисменты в зале вызвали именно слова, что русские с украинцами  — один народ. Дважды. Это к вопросу о настроениях народа», — цитирует Симоньян РИА Новости

    Главред Russia Today особо подчеркнула, что в зале находятся в основном представители СМИ, которые, как правило, являются наиболее скептичной и ориентированной на либеральный дискурс публикой.

    Ранее Владимир Путин в рамках большой ежегодной пресс-конференции заявил, что русские и украинцы являются одним этносом. Это подтверждают исторические и духовные корни, добавил российский лидер.

    Напомним, в Москве сегодня проходит 13-я большая пресс-конференция Владимира Путина. 

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #пресс-конференция #симоньян #аплодисменты
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