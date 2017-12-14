Наука в РФ начинается с детских центров: в «Артеке» рассказали, как выполняют поручения Путина

Президент России Владимир Путин в ходе традиционной большой пресс-конференции рассказал о планах создать в России научные лаборатории и технологические парки мирового класса для детей. Он упомянул несколько российских детских центров – «Сириус», «Океан», «Орленка» и «Артек» – в которых уже разрабатываются и применяются методики работы с молодыми людьми. Как на практике уже воплощается в жизнь задумка президента, рассказал Федеральному агентству новостей директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак.

«Президент акцентировал внимание именно на детских лагерях в планах по созданию научных и технических парков. Здесь отправной мыслью является то, что все дети одарены. Но наша образовательная система, к сожалению, не позволяет раскрыть и реализовать талант каждого ребенка, дать ему возможность попробовать себя и добиться успеха, – рассуждает директор «Артека».

«Решение может предложить система дополнительного образования, для которой лагерь – оптимальная среда. Мы в «Артеке» нашли решение, которое не находит школа: наши тематические образовательные программы позволяют ребенку не просто узнать про ту или иную сферу, а примерить на себя роль участника конкретного социального процесса, испытать себя как теоретика или практика, физика или лирика. И сразу включиться в реализацию интересных исследовательских задач в рамках своего самоопределения. Но главное, тематические программы формируют мотивацию ребенка: он делает свой выбор не потому, что так надо, а потому что ему это интересно, он хочет этим заниматься сейчас и, возможно, в будущем», — пояснил Каспржак.

В «Артеке» действуют наукоемкие программы для детей по направлениям космоса, авиации, робототехники, материаловедению, биологии, геологии, экологии – это те области науки, которые связаны с приоритетными для России отраслями: в них страна намерена интенсивно развиваться в ближайшем будущем. В крымский детский лагерь приезжают поработать с детьми специалисты «Роскосмоса», ОАК и МГУ.

«Результаты бывают самыми неожиданными: в ходе работ со снимками дистанционного зондирования Земли артековцы под руководством ученых Роскосмоса открыли месторождение технических алмазов в Попигайской пойме и новый остров в архипелаге Новая Земля», – рассказал ФАН Алексей Каспржак.

В 2017 году «Артек» посетили 70 партнеров по наукоемким программам для детей, в следующем году их должно приехать вдвое больше. Партнеры не только работают с детьми во время смен, но и развивают на территории «Артека» исследовательскую инфраструктуру.

«Уже сейчас открыты лаборатории композитных материалов, радиоэлектроники, робототехники, в школе работают цифровые лаборатории физики и химии – у нас эти лаборатории не только организованы, но и прекрасно технически оснащены. Бауманский университет использует мобильную электротехническую лабораторию, а Тюменский индустриальный университет вышел с инициативой о создании в «Артеке» модели технологического полигона по теме нефтедобычи, – говорит директор «Артека».

По его словам, это создает базу для формирования научного парка детского центра, о котором и упомянул президент.