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Путин пообещал мурманскому лжежурналисту «производственное собрание»
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    Путин пообещал мурманскому лжежурналисту «производственное собрание»

    15:24  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:26  14 Декабря 2017
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    Путин пообещал мурманскому лжежурналисту «производственное собрание»

    Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин пообещал директору одному из мурманских рыбных комбинатов Михаилу Зубову пригласить на его производственное собрание, но не стал вдаваться в подробности вопроса рыбной переработки.

    «Проблема с переработкой рыбы понятна, но у нас вами не производственное совещание»,  — заметил Путин, подчеркнув также, что на «озабоченности» Зубова в этой сфере обратят внимание. Напомним, вопрос о переработке рыбы главе государства задал директор одного из мурманских заводов.

    «Делайте со мной, что хотите, да, я сюда пришёл незаконно» — заявил Михаил Зубов. При этом он заявил, что хочет подарить Путину доклад на 400 листов. 

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #мурманск #рыба #зубов
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