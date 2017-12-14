Путина удивил арест фермера за трекер на корове

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время проведения большой пресс-конференции.

Глава государства прокомментировал ситуацию с фермером в Кургане, которого арестовали за незаконное прикрепление GPS к корове. Вопрос задал корреспондент RT.

Путину сообщили, что накануне прошел суд над фермером из Зауралья, который с помощью трекера следил за коровой, чтобы всегда знать, где она находится.

В результате СК РФ возбудил дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

«Первый раз слышу, что такое делать нельзя. Даже к котам прикрепляют», — удивился Путин.

Президент пообещал проконтролировать ситуацию с фермером, которого судят за то, что он прикрепил GPS-датчик на свою корову.