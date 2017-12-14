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Путина удивил арест фермера за трекер на корове
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    Путина удивил арест фермера за трекер на корове

    15:25  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:47  14 Декабря 2017
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    Путина удивил арест фермера за трекер на корове

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время проведения большой пресс-конференции.

    Глава государства прокомментировал ситуацию с фермером в Кургане, которого арестовали за незаконное прикрепление GPS к корове. Вопрос задал корреспондент RT.

    Путину сообщили, что накануне прошел суд над фермером из Зауралья, который с помощью трекера следил за коровой, чтобы всегда знать, где она находится.

    В результате СК РФ возбудил дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

    «Первый раз слышу, что такое делать нельзя. Даже к котам прикрепляют», — удивился Путин.

    Президент пообещал проконтролировать ситуацию с фермером, которого судят за то, что он прикрепил GPS-датчик на свою корову.

    Автор: Алексей Громов
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    #песков #gps #корова
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