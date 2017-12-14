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Путин спросил Собчак, против кого она выступает
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    Путин спросил Собчак, против кого она выступает

    15:10  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:20  14 Декабря 2017
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    Путин спросил Собчак, против кого она выступает

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин спросил телеведущую Ксению Собчак, против кого она выступает, во время ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

    Во время пресс-конференции Путин предложил задать ему вопрос «Ксении Анатольевне», которая пришла в Центр международной торговли под лозунгом «Против всех».

    «Вы против всех здесь присутствующих или вообще против всех?» — поинтересовался президент.

    Путин спросил Собчак, против кого она выступает

    Собчак ответила, что она за россиян и против несменяемости власти.

    «Я так и знал», — заметил президент России.

    Собчак ранее заявила о намерении баллотироваться в президенты России на выборах-2018. Телеведущая себя позиционирует как «кандидата против всех». Перед мероприятием Собчак заявила, что пришла на большую пресс-конференцию российского лидера в качестве журналиста.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #собчак #пресс-конференция
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