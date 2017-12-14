Путин спросил Собчак, против кого она выступает
Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин спросил телеведущую Ксению Собчак, против кого она выступает, во время ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли.
Во время пресс-конференции Путин предложил задать ему вопрос «Ксении Анатольевне», которая пришла в Центр международной торговли под лозунгом «Против всех».
«Вы против всех здесь присутствующих или вообще против всех?» — поинтересовался президент.
Собчак ответила, что она за россиян и против несменяемости власти.
«Я так и знал», — заметил президент России.
Собчак ранее заявила о намерении баллотироваться в президенты России на выборах-2018. Телеведущая себя позиционирует как «кандидата против всех». Перед мероприятием Собчак заявила, что пришла на большую пресс-конференцию российского лидера в качестве журналиста.