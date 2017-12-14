Де Мистура отчитается в ООН о результатах «Женевы-8» на следующей неделе

Женева, 14 декабря. В четверг спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура собирается завершить восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве. 19 декабря он отчитается в ООН об их результатах.

По окончании «Женевы-8» в четверг также должна пройти пресс-конференция, сообщает источник РИА Новости.

«Сегодня последний день этого раунда, вечером де Мистура проведет пресс-конференцию, где прояснит ход дел. Брифинг в Совбезе ООН он проведет во вторник», — сказал он.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура должен был представить доклад в Совбезе ООН 15 декабря. По информации источника агентства, перенос дат был связан с тем, что во время последней встречи де Мистуры с делегацией сирийского правительства не все основные вопросы успели обсудить.

Напомним, восьмой раунд межсирийских переговоров открылся в Женеве 28 ноября. Ранее стало известно, что сирийская делегация объединенной оппозиции обсудила на встрече со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой политический переход в САР.