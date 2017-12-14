Путин прокомментировал неявку Сечина в суд по делу Улюкаева

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин в четверг в ходе большой пресс-конференции прокомментировал неявку Игоря Сечина в суд по делу экс-министра экономики России Алексея Улюкаева.

«Закон здесь не нарушен, но мог бы и прийти», — отметил Путин, отвечая на вопрос о Сечине.

Ранее глава российского государства отметил, что в судебной системе проблемы есть.

«Согласен, что проблем достаточно, но не могу согласиться с тем, что у нас существуют разные правовые реальности. По поводу того, что кто-то сидит, и вы считаете это необоснованным, а органы следствия считают это обоснованным. Решить спор в таких случаях может только одна инстанция — суд», — подчеркнул президент России.

Ранее экс-министр экономики России Улюкаев попросил суд проверить главу «Роснефти» Сечина на ложный донос.

Владимир Путин. Биография