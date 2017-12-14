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Путин прокомментировал неявку Сечина в суд по делу Улюкаева
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    Путин прокомментировал неявку Сечина в суд по делу Улюкаева

    15:02  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:13  14 Декабря 2017
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    Путин прокомментировал неявку Сечина в суд по делу Улюкаева

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин в четверг в ходе большой пресс-конференции прокомментировал неявку Игоря Сечина в суд по делу экс-министра экономики России Алексея Улюкаева.

    «Закон здесь не нарушен, но мог бы и прийти», — отметил Путин, отвечая на вопрос о Сечине. 

    Ранее глава российского государства отметил, что в судебной системе проблемы есть. 

    «Согласен, что проблем достаточно, но не могу согласиться с тем, что у нас существуют разные правовые реальности. По поводу того, что кто-то сидит, и вы считаете это необоснованным, а органы следствия считают это обоснованным. Решить спор в таких случаях может только одна инстанция — суд», — подчеркнул президент России. 

    Ранее экс-министр экономики России Улюкаев попросил суд проверить главу «Роснефти» Сечина на ложный донос. 

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    Автор: Дана Балан
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