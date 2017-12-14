Путин рассказал, кто обеспечивал его безопасность во время визита в Хмеймим
Москва, 14 декабря. Отвечая на большой пресс-конференции на вопрос о своем внезапном визите на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии президент Путин отметил, что в ходе визита обеспечением безопасности занимались российские Вооруженные силы.
Путин особо отметил, что безопасность приземления президентского борта обеспечивали пилоты ВКС РФ.
«Специалисты это знают, это самые опасные моменты таких событий — посадка самолета, который может быть целью ЗРК, — отметил Путин. — Ребята не просто летели рядом — они при посадке ушли ниже нашего самолета».
Путин рассказал, что этот маневр необходим был для защиты самолета от ракет с Земли — поскольку сопла боевых истребителей разогреваются гораздо сильнее, чем двигатели гражданского самолета, более «яркие» цели должны привлечь на себя ракеты.
«За это я им благодарен, хотя мне кажется, не было такой необходимости», — отметил президент.