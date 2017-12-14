Путин рассказал о своей поездке в Сирию

Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его поездка в Сирию планировалась задолго, а безопасность перелета обеспечили летчики ВКС РФ. Об этом глава государства сказал, выступая на большой пресс-конференции в Москве по итогам года.

По словам российского лидера, российские пилоты прикрывали борт номер один при вылете, а при заходе на посадку летели ниже президентского самолета, чтобы скрыть его тепловой след.

Напомним, что на днях президент РФ Владимир Путин посетил российскую базу в сирийском Хмеймиме, где провел переговоры с президентом САР Башаром Асадом. В тот же день Путин посетил Каир, где встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, и Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

