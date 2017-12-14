Путин: Здравоохранение является приоритетом для России

Москва, 14 декабря. Здравоохранение является одним из приоритетных направлений для развития России, заявил глава государства РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что здравоохранение является приоритетным для развития страны. Именно поэтому данной отрасли будет уделено большое внимание.

«Мы создали перинатальные центры, снижена детская и материнская смертность. Есть подвижки по онкологии, но не в том объеме, в котором требуется», — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что на вопросы здравоохранения будет увеличено финансирование.