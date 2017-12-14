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Путин: Здравоохранение является приоритетом для России
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    Путин: Здравоохранение является приоритетом для России

    14:58  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:59  14 Декабря 2017
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    Путин: Здравоохранение является приоритетом для России

    Москва, 14 декабря. Здравоохранение является одним из приоритетных направлений для развития России, заявил глава государства РФ Владимир Путин. 

    Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что здравоохранение является приоритетным для развития страны. Именно поэтому данной отрасли будет уделено большое внимание. 

    «Мы создали перинатальные центры, снижена детская и материнская смертность. Есть подвижки по онкологии, но не в том объеме, в котором требуется», — сказал глава государства.

    Владимир Путин отметил, что на вопросы здравоохранения будет увеличено финансирование. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия
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