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Путин ответил на вопрос Фельгенгауэр
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    Путин ответил на вопрос Фельгенгауэр

    15:00  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:30  14 Декабря 2017
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    Путин ответил на вопрос Фельгенгауэр

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин продолжает отвечать на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции в Москве.

    Журналистка «Эха Москвы» задала вопрос о ситуации с верховенством права в России, а также о существовании «разных правовых реальностей». В качестве примера она привела неявку главы «Роснефти» Игоря Сечина в суд по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

    «Закон здесь не нарушен, но мог бы и прийти», — отметил президент.

    Автор: Алексей Громов
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