Путин ответил на вопрос Фельгенгауэр

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин продолжает отвечать на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции в Москве.

Журналистка «Эха Москвы» задала вопрос о ситуации с верховенством права в России, а также о существовании «разных правовых реальностей». В качестве примера она привела неявку главы «Роснефти» Игоря Сечина в суд по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.