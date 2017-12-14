Путин назвал главное препятствие для разрешения кризиса в Сирии
Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин назвал главное препятствие для решения кризиса в Сирии. По его словам, участники процесса урегулирования конфликта не должны использовать террористические группировки для достижения своих целей в политике.
На пресс-конференции у Путина спросили о самом главном, по его мнению, препятствии при урегулировании кризиса в Сирии. По мнению главы государства, большую угрозу представляет использование в политических целях террористические группировки.
«Важно, чтобы у всех участников этого процесса (по разрешению кризиса в САР. – Прим. ФАН) не было желания и соблазнов использовать различные террористические, квазитеррористические, радикальные группировки для достижения своих сиюминутных политических целей», — констатировал российский лидер.