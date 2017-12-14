Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Героя 11 сентября нашли мертвым в США
Новости Сирии
Путин назвал главное препятствие для разрешения кризиса в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин назвал главное препятствие для разрешения кризиса в Сирии

    14:56  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:43  14 Декабря 2017
    372

    Путин назвал главное препятствие для разрешения кризиса в Сирии

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин назвал главное препятствие для решения кризиса в Сирии. По его словам, участники процесса урегулирования конфликта не должны использовать террористические группировки для достижения своих целей в политике.

    На пресс-конференции у Путина спросили о самом главном, по его мнению, препятствии при урегулировании кризиса в Сирии. По мнению главы государства, большую угрозу представляет использование в политических целях террористические группировки.

    «Важно, чтобы у всех участников этого процесса (по разрешению кризиса в САР. – Прим. ФАН) не было желания и соблазнов использовать различные террористические, квазитеррористические, радикальные группировки для достижения своих сиюминутных политических целей», — констатировал российский лидер.

    Путин назвал главное препятствие для разрешения кризиса в Сирии

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сирия #кризис #пресс-конференция #урегулирование
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть