Путин назвал главное препятствие для разрешения кризиса в Сирии

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин назвал главное препятствие для решения кризиса в Сирии. По его словам, участники процесса урегулирования конфликта не должны использовать террористические группировки для достижения своих целей в политике.

На пресс-конференции у Путина спросили о самом главном, по его мнению, препятствии при урегулировании кризиса в Сирии. По мнению главы государства, большую угрозу представляет использование в политических целях террористические группировки.