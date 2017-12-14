Выход Соединенных Штатов Америки из соглашения по РСМД и СНВ-III приведет к сложностям в мировой безопасности и негативно скажется на сохранении международной стабильности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Американцы хотят выйти из договора не из-за России, но разрыв соглашения может привести к очень серьезным последствиям, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов.

Во время своей речи Владимир Путин отметил, что Москва не выходила из основополагающих договоров, в том числе и соглашения по ПРО, которое являлось «краеугольным камнем международной безопасности». Вашингтон же вышел из него в одностороннем порядке.

«Теперь мы слышим разговоры о проблемах по договору о ракетах средней и малой дальности. Судя по всему, создаются условия и проводится информационно-пропагандистская работа для возможного выхода США и из этого договора, тем более, что по факту они уже вышли», — подчеркнул глава государства.

При этом президент добавил, что Вашингтон пытается упрекать и обвинять Российскую Федерацию в нарушении ДРСМД, однако сами США при этом установили системы Aegis в Румынии. Указанные системы, по словам ряда военных экспертов, могут быть за 20 минут переоборудованы из комплексов ПРО в ударные комплексы.

«Я думаю, это показатель того, что Вашингтон стремится к разрыву договора, как это было с соглашением по ПРО в 2002 году. США просто не хотят признаваться, что в этой ситуации даже не мы причина, ведь только Россия и США соблюдают эти соглашения. Но ведь Китай, Иран, да и другие страны производят крылатые ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. Подрывом ДРСМД США в большей степени ориентированы на Китай, чем на нас, однако признаваться в этом не хотят. Это претензии не к России, но это же политика, а в Вашингтоне никогда ни в чем не признаются. Они всегда считают, что делают все правильно», — поясняет ситуацию военный аналитик.

Владимир Путин также подчеркнул, что российская сторона будет и дальше соблюдать все положения по договорам. Причем это будет касаться соглашений как по нераспространению ракет средней и малой дальности, так и по сокращению стратегических наступательных вооружений.

«Но мы сами выходить никуда ниоткуда не собираемся. Что касается СНВ-III, то же самое. Мы слышим от Соединенных Штатов, что это уже вроде как им невыгодно, им не нужно. Такие разговоры есть. Если это произойдет, если Соединенные Штаты опять в очередной раз в одностороннем порядке выйдут из него, это будет очень плохо с точки зрения сохранения международной стабильности и безопасности», — добавил гарант.

Собеседник ФАН поддерживает заявление российского лидера и отмечает, что будущее всего мира туманно, так как от действующего президента США Дональда Трампа можно ожидать все что угодно.

«Москва не будет выходить из договора, но ведь нет гарантий, что этого не сделают США. Тем более с таким непредсказуемым лидером, как Трамп», — заключил эксперт.

Напомним, 12 декабря президент США подписал закон о финансировании и направлениях деятельности Пентагона в 2018 году, который содержит статьи о противодействии приписываемым России нарушениям договора о РСМД. В законе также говорится о праве США приостановить выполнение договора в целом или отказаться от применения ряда его статей в свете «нарушения его положений» Россией.

Положения ДРСМД гласят, что странам-подписантам нельзя иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.