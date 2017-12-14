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Путин рассказал об идее послать в Сирию выходцев с Кавказа в качестве полицейских
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    Путин рассказал об идее послать в Сирию выходцев с Кавказа в качестве полицейских

    14:48  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:34  14 Декабря 2017
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    Путин рассказал об идее послать в Сирию выходцев с Кавказа в качестве полицейских

    Москва, 14 декабря. Глава российского государства Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал об идее послать в Сирию выходцев с Кавказа в качестве полицейских. 

    Лидер России напомнил, что эта идея послать в качестве полицейских выходцев с Кавказа принадлежала ему.

    «Почему? Власти им доверяют, народ им доверяет, потому что они сунниты. Они мужественно и дисциплинированно себя вели, им доверяют», — подчеркнул Путин.

    Ранее глава российского государства назвал главное препятствие для разрешения кризиса в Сирии. 

    Владимир Путин. Биография 

     

     

    Автор: Дана Балан
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