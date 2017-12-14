Путин рассказал об идее послать в Сирию выходцев с Кавказа в качестве полицейских

Москва, 14 декабря. Глава российского государства Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал об идее послать в Сирию выходцев с Кавказа в качестве полицейских.

Лидер России напомнил, что эта идея послать в качестве полицейских выходцев с Кавказа принадлежала ему.

«Почему? Власти им доверяют, народ им доверяет, потому что они сунниты. Они мужественно и дисциплинированно себя вели, им доверяют», — подчеркнул Путин.

Ранее глава российского государства назвал главное препятствие для разрешения кризиса в Сирии.

Владимир Путин. Биография