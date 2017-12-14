Путин заступился за устроившего провокацию украинского журналиста

Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве заступился за одиозного украинского журналиста агентства УНИАН Романа Цымбалюка, в агрессивной форме обратившегося к главе РФ.

Цымбалюк попытался устроить провокацию и позволил себе оскорбительные выражения в адрес президента, назвав его позицию по Донбассу и миротворцам на юго-востоке страны «абсурдной», а также обвинив в отправке в регион «решал». Его несколько раз пытались прервать другие находившиеся в зале представители СМИ.

В тот момент, когда Цымбалюк в язвительной форме начал интересоваться о том, не хочет ли Путин обменять украинцев, находящихся под следствием в России, на российских граждан, содержащихся в тюрьмах Украины.

Зал не выдержал. «Хватит болтать, задавайте вопрос!» – с такими возгласами журналисты набросились на Цымбалюка. Но в этот момент к ним обратился сам Путин. «Тише, не мешайте», — попросил он присутствующих. И Цымбалюк получил возможность продолжать высказывать свою агрессивную позицию.

Затем, отвечая на его выпады, Путин напомнил журналисту, что Россия и Украина ближе, чем он считает, на что, по его словам, указывало и то, что Цымбалюк говорил почти без акцента.

Он также назвал события в Донбассе трагедией и напомнил, что конфликт на Украине стал следствием госпереворота. Кроме того, глава государства в очередной раз заявил, что российских войск на юго-востоке Украины нет, уточнив при этом, что есть милицейские формирования, которые готовы отразить любую атаку.

Российский лидер также призвал киевские власти договориться с Донбассом, поскольку, как подчеркнул он, такие конфликты нельзя решить силами посредников.

Напомнил Путин и о том, что Петр Порошенко предлагал вооружить миссию ОБСЕ, при этом Россия согласилась, однако отказались сами наблюдатели.