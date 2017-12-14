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Путин заступился за устроившего провокацию украинского журналиста
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    Путин заступился за устроившего провокацию украинского журналиста

    16:12  14 Декабря 2017  /обновлено: 16:13  14 Декабря 2017
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    «Тише, не мешайте»: Путин заступился за устроившего провокацию украинского журналиста

    Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве заступился за одиозного украинского журналиста агентства УНИАН Романа Цымбалюка, в агрессивной форме обратившегося к главе РФ. 

    Цымбалюк попытался устроить провокацию и позволил себе оскорбительные выражения в адрес президента, назвав его позицию по Донбассу и миротворцам на юго-востоке страны «абсурдной», а также обвинив в отправке в регион «решал». Его несколько раз пытались прервать другие находившиеся в зале представители СМИ. 

    В тот момент, когда Цымбалюк в язвительной форме начал интересоваться о том, не хочет ли Путин обменять украинцев, находящихся под следствием в России, на российских  граждан, содержащихся в тюрьмах Украины.

    Зал не выдержал. «Хватит болтать, задавайте вопрос!» – с такими возгласами журналисты набросились на Цымбалюка. Но в этот момент к ним обратился сам Путин. «Тише, не мешайте», — попросил он присутствующих. И Цымбалюк получил возможность продолжать высказывать свою агрессивную позицию. 

    Затем, отвечая на его выпады, Путин напомнил журналисту, что Россия и Украина ближе, чем он считает, на что, по его словам, указывало и то, что Цымбалюк говорил почти без акцента. 

    Он также назвал события в Донбассе трагедией и напомнил, что конфликт на Украине стал следствием госпереворота. Кроме того, глава государства в очередной раз заявил, что российских войск на юго-востоке Украины нет, уточнив при этом, что есть милицейские формирования, которые готовы отразить любую атаку.

    Российский лидер также призвал киевские власти договориться с Донбассом, поскольку, как подчеркнул он, такие конфликты нельзя решить силами посредников.

    Напомнил Путин и о том, что Петр Порошенко предлагал вооружить миссию ОБСЕ, при этом Россия согласилась, однако отказались сами наблюдатели.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #донбасс #украина #цымбалюк
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