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Путин жестко ответил польскому журналисту: Не нужно придумывать, повзрослейте уже
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    Путин жестко ответил польскому журналисту: Не нужно придумывать, повзрослейте уже

    14:47  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:26  14 Декабря 2017
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    Путин жестко ответил польскому журналисту: Не нужно придумывать, повзрослейте уже

    Москва, 14 декабря. Президент Путин жестко ответил на заявления о том, что в Польше готовится новый доклад по поводу крушения самолета президента Качиньского, подчеркнув, что политикам в Варшаве «пора уже стать зрелыми» и прекратить инсинуации.

    Польский журналист спросил о том, что думает президент России о новых заявления польских политиков: якобы на борту самолета Качиньского произошло «два взрыва» и обвинений в адрес России в покушении на Качиньского.

    «Слушайте, ну мы устали от подобного блефа. Просто устали. Чушь какая-то и несуразица», — вздохнул президент.

    Он напомнил, что команда экспертов из России и Польши досконально изучила все обстоятельства падения польского президентского борта — там не было никаких взрывов, а «черные ящики» зафиксировали приказ пилотам немедленно снижаться.

    «Если есть проблемы и трагедия, нужно относиться к этому, как к трагедии и не строить здесь каких-то политических домыслов. Зачем? — спросил президент. — Переверните, вы, в конце концов, эту страницу, повзрослейте, станьте зрелыми… Дальнейший развал российско-польских отношений не идет на пользу Польше».

    Путин жестко ответил польскому журналисту: Не нужно придумывать, повзрослейте уже

    Автор: Валентин Меликов
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