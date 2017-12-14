Путин жестко ответил польскому журналисту: Не нужно придумывать, повзрослейте уже
Москва, 14 декабря. Президент Путин жестко ответил на заявления о том, что в Польше готовится новый доклад по поводу крушения самолета президента Качиньского, подчеркнув, что политикам в Варшаве «пора уже стать зрелыми» и прекратить инсинуации.
Польский журналист спросил о том, что думает президент России о новых заявления польских политиков: якобы на борту самолета Качиньского произошло «два взрыва» и обвинений в адрес России в покушении на Качиньского.
«Слушайте, ну мы устали от подобного блефа. Просто устали. Чушь какая-то и несуразица», — вздохнул президент.
Он напомнил, что команда экспертов из России и Польши досконально изучила все обстоятельства падения польского президентского борта — там не было никаких взрывов, а «черные ящики» зафиксировали приказ пилотам немедленно снижаться.
«Если есть проблемы и трагедия, нужно относиться к этому, как к трагедии и не строить здесь каких-то политических домыслов. Зачем? — спросил президент. — Переверните, вы, в конце концов, эту страницу, повзрослейте, станьте зрелыми… Дальнейший развал российско-польских отношений не идет на пользу Польше».