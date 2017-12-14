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Путин: Россия готова решать проблему беженцев в Сирии общими усилиями
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    Путин: Россия готова решать проблему беженцев в Сирии общими усилиями

    14:48  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:06  14 Декабря 2017
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    Путин о ситуации в Сирии: Мы готовы быть частью общих международных усилий

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов со всего мира. Комментируя ситуацию с беженцами в Сирии, глава государства заявил, что РФ готова принимать участие в решении этого вопроса.

    По словам российского лидера, Москва готова помочь в восстановлении республики после завершения войны. Путин выразил уверенность, что на это нужно направить международные усилия.

    «Мы готовы быть составляющей общих международных усилий», — подчеркнул глава государства.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия
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