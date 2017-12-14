Путин: Россия готова решать проблему беженцев в Сирии общими усилиями

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов со всего мира. Комментируя ситуацию с беженцами в Сирии, глава государства заявил, что РФ готова принимать участие в решении этого вопроса.

По словам российского лидера, Москва готова помочь в восстановлении республики после завершения войны. Путин выразил уверенность, что на это нужно направить международные усилия.