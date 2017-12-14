Путин объяснил, почему США закрывают глаза на бегство боевиков из Сирии в Ирак

Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что США никак не реагируют на то, что боевики бегут из Сирии в Ирак, и закрывают на это глаза.

По словам российского лидера, беспилотники, российские летчики в САР наблюдают картину, как боевики перемещаются из Арабской республики в Ирак.

«Наши говорят американским партнерам: боевики пошли туда-то и туда-то, — пояснил Путин. — Нет никакой реакции».

Как отметил глава государства, это объясняется тем, что американцы намерены использовать боевиков в борьбе с президентом Сирии Башаром Асадом.

Напомним, 11 декабря Владимир Путин посетил военную авиабазу в Хмеймиме, где объявил о полном разгроме запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ)1 и заявил, что начинается вывод российского контингента с территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.