Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Героя 11 сентября нашли мертвым в США
Новости Сирии
Путин объяснил, почему США закрывают глаза на бегство боевиков из Сирии в Ирак
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин объяснил, почему США закрывают глаза на бегство боевиков из Сирии в Ирак

    14:58  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:58  14 Декабря 2017
    694

    Путин объяснил, почему США закрывают глаза на бегство боевиков из Сирии в Ирак

    Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что США никак не реагируют на то, что боевики бегут из Сирии в Ирак, и закрывают на это глаза.

    По словам российского лидера, беспилотники, российские летчики в САР наблюдают картину, как боевики перемещаются из Арабской республики в Ирак. 

    «Наши говорят американским партнерам: боевики пошли туда-то и туда-то, — пояснил Путин. — Нет никакой реакции».

    Как отметил глава государства, это объясняется тем, что американцы намерены использовать боевиков в борьбе с президентом Сирии Башаром Асадом.

    Напомним, 11 декабря Владимир Путин посетил военную авиабазу в Хмеймиме, где объявил о полном разгроме запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ)1 и заявил, что начинается вывод российского контингента с территории Сирии.     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть