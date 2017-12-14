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Первое в России отделение скорой помощи для детей открылось в Петербурге
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    Первое в России отделение скорой помощи для детей открылось в Петербурге

    14:41  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:41  14 Декабря 2017
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    Первое в России отделение скорой помощи для детей открылось в Петербурге

    Санкт-Петербург, 14 декабря. В четверг в Детской городской больнице № 1 на Авангардной улице в Петербурге открылось первое в России отделение скорой помощи для детей.

    В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор города Георгий Полтавченко. Сотрудники медучреждения провели для него и других почетных гостей экскурсию, продемонстрировав возможности информационной системы, которая позволит своевременно распределять потоки больных в зависимости от степени тяжести их состояния.

    Полтавченко отметил уникальность проекта и высокую технологичность помощи, которую медики смогут оказать маленьким пациентам.

    «Радует, что отделение открывается в первой городской детской больнице – одной из самых передовых в России», — приводит слова губернатора «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

    Детская городская больница № 1 на Авангардной улице оказывает помощь детям в тяжелом состоянии. В среднем за сутки в многопрофильный стационар поступают 110 пациентов как из Петербурга, так и из других регионов.

    Автор: Алексей Громов
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    #дети #петербург #медицина #скорая помощь
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