Первое в России отделение скорой помощи для детей открылось в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 декабря. В четверг в Детской городской больнице № 1 на Авангардной улице в Петербурге открылось первое в России отделение скорой помощи для детей.

В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор города Георгий Полтавченко. Сотрудники медучреждения провели для него и других почетных гостей экскурсию, продемонстрировав возможности информационной системы, которая позволит своевременно распределять потоки больных в зависимости от степени тяжести их состояния.

Полтавченко отметил уникальность проекта и высокую технологичность помощи, которую медики смогут оказать маленьким пациентам.

«Радует, что отделение открывается в первой городской детской больнице – одной из самых передовых в России», — приводит слова губернатора «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Детская городская больница № 1 на Авангардной улице оказывает помощь детям в тяжелом состоянии. В среднем за сутки в многопрофильный стационар поступают 110 пациентов как из Петербурга, так и из других регионов.