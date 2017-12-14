Сирия одна не справится: Путин пообещал, что РФ поможет беженцам
Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о помощи беженцам. Он подчеркнул, что Россия готова помогать решать проблему беженцев из Сирии.
Владимир Путин прокомментировал вопрос о помощи беженцам из Сирии.
«Россия готова помогать решать проблему беженцев из Сирии в рамках общих международных усилий», — сказал он.
Президент отметил, что Сирия одна не справится, поэтому он призвал международное сообщество к взаимодействию.