Сирия одна не справится: Путин пообещал, что РФ поможет беженцам

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о помощи беженцам. Он подчеркнул, что Россия готова помогать решать проблему беженцев из Сирии.

Владимир Путин прокомментировал вопрос о помощи беженцам из Сирии.

«Россия готова помогать решать проблему беженцев из Сирии в рамках общих международных усилий», — сказал он.

Президент отметил, что Сирия одна не справится, поэтому он призвал международное сообщество к взаимодействию.