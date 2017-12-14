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Сирия одна не справится: Путин пообещал, что РФ поможет беженцам
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    Сирия одна не справится: Путин пообещал, что РФ поможет беженцам

    14:49  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:50  14 Декабря 2017
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    Сирия одна не справится: Путин пообещал, что РФ поможет беженцам

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о помощи беженцам. Он подчеркнул, что Россия готова помогать решать проблему беженцев из Сирии. 

    Владимир Путин прокомментировал вопрос о помощи беженцам из Сирии. 

    «Россия готова помогать решать проблему беженцев из Сирии в рамках общих международных усилий», — сказал он.

    Президент отметил, что Сирия одна не справится, поэтому он призвал международное сообщество к взаимодействию. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия
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