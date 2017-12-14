Устали от блефа: Путин прокомментировал слухи вокруг крушения самолета Качиньского

Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции рассказал, что российская сторона устала от «блефа» со стороны Польши о крушении самолета МН17.

«Мы устали от блефа, чушь какая-то, несуразица. Я был председателем правительства РФ в то время и имел опосредованное отношение вообще к структурам, правоохранительным органам», — заявил Путин, отвечая на вопрос о якобы готовившемся новом докладе польской стороны по поводу крушения самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском.