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Устали от блефа: Путин прокомментировал слухи вокруг крушения самолета Качиньского
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    Устали от блефа: Путин прокомментировал слухи вокруг крушения самолета Качиньского

    14:42  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:43  14 Декабря 2017
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    Устали от блефа: Путин прокомментировал слухи вокруг крушения самолета Качиньского

    Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции рассказал, что российская сторона устала от «блефа» со стороны Польши о крушении самолета МН17. 

    «Мы устали от блефа, чушь какая-то, несуразица. Я был председателем правительства РФ в то время и имел опосредованное отношение вообще к структурам, правоохранительным органам», — заявил Путин, отвечая на вопрос о якобы готовившемся новом докладе польской стороны по поводу крушения самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском. 

    Владимир Путин. Биография 

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #польша #мн17
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