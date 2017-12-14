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Путин заявил о едином взгляде России и Китая на развитие международных отношений
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    Путин заявил о едином взгляде России и Китая на развитие международных отношений

    15:06  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:25  14 Декабря 2017
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    Путин заявил о едином взгляде России и Китая на развитие международных отношений

    Москва, 14 декабря. В настоящее время между Россией и Китаем сохраняются прекрасные отношения, в том числе экономические, отметил в ходе итоговой пресс пресс-конференции президент Владимир Путин, а программа, принятая на минувшем съезде Коммунистической партии Китая, позволяет считать, что взгляды РФ и Китая на развитие международных отношений совпадают.

    Китайские журналисты задали президенту вопрос о том, готова ли Россия сотрудничать с Китаем в сфере международных отношений и путях развития ЕАЭС.

    «Что касается решений последнего съезда КПК — я их очень высоко и позитивно воспринимаю, — отметил Путин. — Там изложена позитивная повестка дня развития самого Китая и строительства международных отношений. И это полностью совпадает или очень близко с тем, что предлагаем мы и для развития России и для международных отношений и места России в мире».

    Автор: Валентин Меликов
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