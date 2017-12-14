Путин заявил о едином взгляде России и Китая на развитие международных отношений

Москва, 14 декабря. В настоящее время между Россией и Китаем сохраняются прекрасные отношения, в том числе экономические, отметил в ходе итоговой пресс пресс-конференции президент Владимир Путин, а программа, принятая на минувшем съезде Коммунистической партии Китая, позволяет считать, что взгляды РФ и Китая на развитие международных отношений совпадают.

Китайские журналисты задали президенту вопрос о том, готова ли Россия сотрудничать с Китаем в сфере международных отношений и путях развития ЕАЭС.