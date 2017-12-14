Ищите у себя: Путин резко ответил на слова польского журналиста о взрывчатке в самолете Качиньского

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин призвал Польшу искать на своей территории ответы на вопросы в связи с крушением самолета, в котором летел президент республики Лех Качиньский.

Об этом он заявил на большой пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос польского журналиста касательно возможных взрывов на борту №1 перед крушением.

«Откуда самолет взлетел? Из России что ли? Он взлетел из Польши. Вот у себя взрывчатку и ищите», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что эксперты внимательно изучили останки самолета и установили, что никаких взрывов на борту не происходило.