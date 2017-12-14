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Ищите у себя: Путин резко ответил на слова польского журналиста о взрывчатке в самолете Качиньского
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    Ищите у себя: Путин резко ответил на слова польского журналиста о взрывчатке в самолете Качиньского

    14:43  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:49  14 Декабря 2017
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    Ищите у себя: Путин резко ответил на слова польского журналиста о взрывчатке в самолете Качиньского

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин призвал Польшу искать на своей территории ответы на вопросы в связи с крушением самолета, в котором летел президент республики Лех Качиньский.

    Об этом он заявил на большой пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос польского журналиста касательно возможных взрывов на борту №1 перед крушением.

    «Откуда самолет взлетел? Из России что ли? Он взлетел из Польши. Вот у себя взрывчатку и ищите», — отметил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что эксперты внимательно изучили останки самолета и установили, что никаких взрывов на борту не происходило.

    «Не нужно ничего придумывать. Если есть трагедия, нужно относиться к этому, как к трагедии. Вы ходите дополнительно осложнить российско-польские отношения?» — задается вопросом президент РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #польша #качиньский #пресс-конференция
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