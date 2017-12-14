Сирия: боевики в Идлибе не смогли договориться о перемирии

Идлиб, 14 декабря. Боевики в провинции Идлиб выступили против присутствия «Джебхат ан-Нусры»1 в регионе.

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) предложили заключить перемирие своим конкурентам, действующим в провинциях Идлиб и Хама. «Ан-Нусра» планировала объединить силы с группировками «Ахрар аш-Шам» и «Харакат Нуреддин аз-Зинки», отмечается, что ранее данные формирования входили в состав «Джебхат ан-Нусры», однако позднее сотрудничество переросло в междоусобную войну.

«Ан-Нусра», которая последнее время регулярно подвергается атакам «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация), предложила совместно выступить против «Халифата» и уничтожить ИГИЛ1 в Идлибе. В ответ на предложение боевики «Аз-Зинки» и «Ахрар аш-Шам» выступили против присутствия исламистов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.