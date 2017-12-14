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Сирия: оппозиция обсудила с де Мистурой политический переход в САР
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    Сирия: оппозиция обсудила с де Мистурой политический переход в САР

    14:45  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:46  14 Декабря 2017
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    Сирия: оппозиция обсудила с де Мистурой политический переход в САР

    Женева, 14 декабря. Сирийская делегация объединенной оппозиции обсудила на встрече со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой вопрос политического перехода в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель делегации Яхья аль-Ариди.

    «Как я вчера сказал, сегодняшняя встреча была посвящена обсуждению политического перехода. Дискуссия была насыщенной», — сказал аль-Ариди.

    Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. В ходе своего визита, Владимир Путин отдал приказ приступить к частичному выводу группировки российских войск из Сирии. Позднее представитель делегации объединенной сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди приветствовал решение президента РФ о частичном выводе ВКС РФ из Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #оппозиция #сирия #оон
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