«Вы вообще нормальные люди?» Неожиданные ответы Путина на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин 14 декабря провел 13-ю традиционную большую пресс-конференцию. Она проходила в Центре международной торговли и продлилась три часа 41 минуту. Из присутствовавших в зале 1640 (рекордное число) российских и зарубежных журналистов нескольким десяткам удалось задать вопросы. На некоторые вопросы президент дал неожиданные ответы.

Дедушка Путин

«Почему на президентских выборах отсутствует нормальный кандидат от оппозиции, и не скучно ли вам без сильного конкурента?» — спросил журналист Life.

«Давайте еще обострим, — ответил президент. — Вот я вижу плакат «Путин бай-бай».

Оказалось, на плакате корреспондентки из Татарстана было написано «Путин бабай», то есть «Дедушка-Путин» по-татарски.

«Мартышка к старости слаба глазами стала», — процитировал известную басню Путин, сделав смешной жест пальцами, означающий что-то типа: «В глаза мне смотри».

«Мне что, самому для себя конкурентов воспитывать? — ответил он на вопрос об оппозиционном кандидате. — Да, у нас политическая среда должны быть конкурентной, но оппозиция должна предлагать реальную, а не эфемерную повестку дня».

Хватай мешки — вокзал уходит

На вопрос корреспондента «России 24» не являются ли «пятой колонной» чиновники, которые «кошмарят» бизнес, Владимир Путин ответил шуточно:

«Предатели, «пятая колонна», караул, хватай мешки, вокзал уходит!»

Чтобы избежать коррупции при отношениях власти и бизнеса, Путин предложил осуществлять ротацию не только в армии, но и в правоохранительной сфере.

Плач Ярославны

На вопрос, как выполняются «майские» указы, президент ответил:

«Если вы помните, когда "майские указы только вышли, начался «Плач Ярославны», что они неисполнимы».

Тем не менее, отметил президент, в целом эти указы выполняются вполне удовлетворительно.

Кто не хочет кормить свою армию — кормит чужую

Отвечая на вопрос корреспондента ВГТРК, выживет ли договор СНВ-3, и не приведет ли выход из него к новой гонке вооружений, президент обратил внимание, что США вышли из договоренностей в одностороннем порядке.

«Кто не хочет кормить свою армию — кормит чужую», — напомнил старую фразу президент и рассказал еще один анекдот на эту тему.

«Бывший офицер спрашивает сына: Тут кортик был, где он? — Я поменял его на часы у мальчика с соседнего двора. — Покажи часы, да, хорошие. А если к нам завтра придут бандиты, убьют меня, мать, твоих братьев, сестру изнасилуют, ты им что скажешь — добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?»

«Так что, если мы не хотим такое развитие, мы будет обеспечивать армию и флот, не втягиваясь в гонку вооружений и не трогая социальные выплаты», — резюмировал Путин.

У нас родился совместный ребенок

Президент засмеялся и перекрестился после фразы журналистки, которая рассказывала о проекте о талантливых детях: «У нас с вами несколько лет назад родился совместный ребенок».

Дело Родченкова

Журналист Олег Лурье спросил про дело «информатора» WADA Григория Родченкова, который еще до своего бегства в США привлекался в России к уголовной ответственности, пытался совершить суицид, но неожиданно стал из обвиняемого свидетелем и даже возглавил Московскую антидопинговую лабораторию.

«Как велось его уголовное дело?» — спросил Лурье.

«Родченков таскал всю гадость через США и Канаду, как же его пропустили таможенники? — спросил в ответ Путин. — Вопросов очень много возникает, так что тут точно ошибка. Нельзя работать с людьми, которые пытались покончить жизнь самоубийством».

«Родченков находится под контролем [американских] спецслужб. Какие они дают ему препараты, чтобы он говорил то, что нужно?» — спросил президент, имея в виду нынешние заявления Родченкова, которые тот делает из США.

Интересные вы ребята!

Остро ответил президент РФ и на вопрос американской журналистки, собирается ли Москва сотрудничать с США по вопросу Северной Кореи.

«Интересные вы ребята, — ответил президент. — Ваши сенаторы такие красивые, костюмы, рубашки — сначала они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном, а теперь просят вместе с нами решать проблему Северной Кореи. Вы вообще нормальные люди?!»

По словам Путина, Россия выполняет все международные обязательства в отношении КНДР, но провокаторами в данном случае выступили именно США.

Что, на Украине нет настоящих украинцев?

Отверг Владимир Путин и традиционные обвинения украинского журналиста Романа Цымбалюка, что якобы в Донбассе действуют «российские наемники», также президент РФ высказал свое мнение о поведении скандального политика Михаила Саакашвили.

«То, что делает сейчас Саакашвили, — это плевок в лицо как грузинскому, так и украинскому народу, — отметил Владимир Путин. — Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается».

Повзрослейте уже!

Президент РФ остро ответил на вопрос журналиста из Польши о якобы возможной «причастности» России к крушению польского авиалайнера под Смоленском в 2010 году (Владимир Путин в это время был премьер-министром).

«Несут какую-то несуразицу, — отреагировал президент на бездоказательные заявления польского журналиста. — На борту были взрывы... Самолет откуда летел? Из Москвы или из Варшавы? Значит, их [бомбы] там и положили, ищите у себя. И не было никаких взрывов. Продолжаете накручивать себя. Переверните эту страницу, повзрослейте уже!»

Сечин мог бы и явиться

Недавно пережившая покушение журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр задала вопрос о верховенстве права, упомянув, что люди отбывают наказание за репосты и sms-сообщения, в то же время как, например, глава «Роснефти» Игорь Сечин не приходит на допросы, несмотря на многочисленные повестки.

«Я согласен, что проблем достаточно, но не согласен, что у нас две правовые реальности», — отметил Путин.

При этом, по мнению президента, глава «Роснефти» мог бы явиться в суд.

«Насколько я себе представляю, Сечин ни в чем не нарушил закон. Собранных по делу материалов достаточно. Согласен, что он мог бы явиться в суд, что тут такого?» — отметил президент.

Собчак, Навальный и капуста в бороде

Телеведущей Ксении Собчак удалось-таки задать провокационный вопрос, не боится ли власть конкуренции на выборах. В качестве примера Собчак назвала недопуск до президентских выборов блогера Алексея Навального.

«Власть никого не боялась и не боится, — ответил Путин. — Но власть не должна быть похожа на мужика, который лениво выковыривают капусту из бороды. Мы не хотим «второго издания» Украины для России. Не хотим и не допустим».

Что касается Навального, то Путин высказался по этому поводу так: