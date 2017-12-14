«Против всех» — это позитивная программа действий?» Путин объяснил Собчак, чего не хватает оппозиции

Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил задавшей ему вопрос телеведущей Ксении Собчак, чего не хватает российской оппозиции.

Напомним, что Собчак ранее заявила о намерении баллотироваться на президентских выборах-2018.

«Вы против всех?» — сперва поинтересовался российский лидер. «Нет, я за россиян, и я против несменяемости власти. У меня вопрос про конкуренцию на этих выборах», — ответила телеведущая. «Я так и знал», — сказал Путин.

Телеведущая спросила у российского лидера, почему оппозиционеров, якобы «специально не пускают на выборы», либо «создают им проблемы». Собчак уточнила, что «чувствует эти проблемы и на себе».

«Неужели власть боится честной конкуренции?» — поинтересовалась она.

Отвечая, Путин подчеркнул, что оппозиция должна выйти с ясной и понятной людям программой позитивных действий.

«Вот вы идете под лозунгом «против всех». Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?» — отметил глава государства.

После ответа Путина все присутствующие в зале начали аплодировать.