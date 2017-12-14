Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Героя 11 сентября нашли мертвым в США
Россия
«Против всех» — это позитивная программа действий?» Путин объяснил Собчак, чего не хватает оппозиции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Против всех» — это позитивная программа действий?» Путин объяснил Собчак, чего не хватает оппозиции

    15:37  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:38  14 Декабря 2017
    61

    Путин

    Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил задавшей ему вопрос телеведущей Ксении Собчак, чего не хватает российской оппозиции.

    Напомним, что Собчак ранее заявила о намерении баллотироваться на президентских выборах-2018.

    «Вы против всех?» — сперва поинтересовался российский лидер. 

    «Нет, я за россиян, и я против несменяемости власти. У меня вопрос про конкуренцию на этих выборах», — ответила телеведущая.

    «Я так и знал», — сказал Путин.

    Телеведущая спросила у российского лидера, почему оппозиционеров, якобы «специально не пускают на выборы», либо «создают им проблемы». Собчак уточнила, что «чувствует эти проблемы и на себе».

    «Неужели власть боится честной конкуренции?» — поинтересовалась она.

    Отвечая, Путин подчеркнул, что оппозиция должна выйти с ясной и понятной людям программой позитивных действий. 

    «Вот вы идете под лозунгом «против всех». Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?» — отметил глава государства.

    После ответа Путина все присутствующие в зале начали аплодировать.

    Ксения Собчак

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #собчак
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть