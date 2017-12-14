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Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
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    Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей

    14:31  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:31  14 Декабря 2017
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    Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей

    Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире прослеживается позитивная тенденция — «люди тянутся к объединению друг с другом». 

    Глава государства Владимир Путин заявил, что на фоне различных мировых и региональных кризисов все же прослеживается положительная тенденция к объединению. 

    «Нужно обратить внимание, что сейчас в мире тенденции к тому, что люди тянутся к объединению друг с другом. Нас сначала растащили, а потом стравили. Мы должны понять, что выгодно для России и Украины, а что контрпродуктивно», — отметил президент.

    Автор: Ирина Селезнева
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