Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей

Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире прослеживается позитивная тенденция — «люди тянутся к объединению друг с другом».

Глава государства Владимир Путин заявил, что на фоне различных мировых и региональных кризисов все же прослеживается положительная тенденция к объединению.