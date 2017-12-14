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Путин заявил о необходимости ужесточить регулирование роста тарифов ЖКХ
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    Путин заявил о необходимости ужесточить регулирование роста тарифов ЖКХ

    14:29  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:34  14 Декабря 2017
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    Путин заявил о необходимости ужесточить регулирование роста тарифов ЖКХ

    Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости ужесточить регулирование коммунальных и жилищных платежей. Об этом глава государства сказал, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

    По его словам, на сегодняшний день федеральное регулирование коммунальных платежей устанавливает потолок предельного роста тарифов в пределах 4%, однако на практике тарифы могут значительно превышать этот показатель. В некоторых регионах они растут на 8,8%. Что касается жилищных платежей, то там вообще нет верхнего предела, в результате чего тарифы могут расти на 23%, а местами — на 30% и выше.

    «Это никуда не годится. Что нужно сделать? Нужно вводить ограничения. И сделать это незамедлительно. Но главное — обеспечить развитие самой системы ЖКХ: строить новые объекты, проводить капремонт», — отметил Путин.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #тарифы #путин #жкх #пресс-конференция #платежи
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