Путин заявил о необходимости ужесточить регулирование роста тарифов ЖКХ

Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости ужесточить регулирование коммунальных и жилищных платежей. Об этом глава государства сказал, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

По его словам, на сегодняшний день федеральное регулирование коммунальных платежей устанавливает потолок предельного роста тарифов в пределах 4%, однако на практике тарифы могут значительно превышать этот показатель. В некоторых регионах они растут на 8,8%. Что касается жилищных платежей, то там вообще нет верхнего предела, в результате чего тарифы могут расти на 23%, а местами — на 30% и выше.