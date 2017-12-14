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Марков объяснил самовыдвижение Путина на выборах-2018 высоким рейтингом президента
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    Марков объяснил самовыдвижение Путина на выборах-2018 высоким рейтингом президента

    14:40  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:40  14 Декабря 2017
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    Марков объяснил самовыдвижение Путина на выборах-2018 высоким рейтингом президента

    Действующий российский лидер Владимир Путин будет участвовать в выборах президента РФ в 2018 году в качестве самовыдвиженца, об этом глава государства сообщил на своей ежегодной пресс-конференции. Президент подчеркнул, что рассчитывает на поддержку общественных организаций и политических партий.

    Я рассчитываю на поддержку политических сил, рассчитываю на широкую поддержку граждан», — заявил Путин.

    Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сказал, что этот ход Путина был ожидаемым.

    «С одной стороны, заявление президента является маленькой сенсацией, потому что до сегодняшнего момента было загадкой, в качестве кого Путин пойдет на выборы, но с другой стороны, оно было ожидаемо. Рейтинги «Единой России» ниже, чем рейтинг Владимира Путина. Так зачем же ему в таком случае выдвигаться от «Единой России»?» — говорит эксперт.

    Марков объяснил самовыдвижение Путина на выборах-2018 высоким рейтингом президента

    Кроме того, Сергей Марков считает, что из «Единой России» сегодня происходит своего рода «выдавливание» ярких личностей.

    «Серых» же людей в ЕР оказывается достаточное количество. Люди вроде Володина [Вячеслава, председателя Госдумы VII созыва] и Неверова [Сергея, руководителя фракции «Единая Россия» в ГД] сами по себе яркие личности, но на среднем уровне просто колоссальное засилье «серых» людей. Они всего боятся. В настоящее время мы пытаемся предлагать какие-то проекты, но получаем ответ: «Мы ничего не будем делать до середины марта». Спрашивается, зачем президенту нужны такие политические организации, которые ничего не хотят делать?» — подытожил Сергей Марков.

    Владимиру Путину предстоит собрать 300 тысяч подписей для участия в выборах. Сергей Марков заверил, что абсолютно никаких проблем с этим у главы государства не возникнет.

    Автор: Михаил Блинов
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    #путин #политика #выборы-2018
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