Марков объяснил самовыдвижение Путина на выборах-2018 высоким рейтингом президента

Действующий российский лидер Владимир Путин будет участвовать в выборах президента РФ в 2018 году в качестве самовыдвиженца, об этом глава государства сообщил на своей ежегодной пресс-конференции. Президент подчеркнул, что рассчитывает на поддержку общественных организаций и политических партий.

Я рассчитываю на поддержку политических сил, рассчитываю на широкую поддержку граждан», — заявил Путин.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сказал, что этот ход Путина был ожидаемым.

«С одной стороны, заявление президента является маленькой сенсацией, потому что до сегодняшнего момента было загадкой, в качестве кого Путин пойдет на выборы, но с другой стороны, оно было ожидаемо. Рейтинги «Единой России» ниже, чем рейтинг Владимира Путина. Так зачем же ему в таком случае выдвигаться от «Единой России»?» — говорит эксперт.

Кроме того, Сергей Марков считает, что из «Единой России» сегодня происходит своего рода «выдавливание» ярких личностей.

«Серых» же людей в ЕР оказывается достаточное количество. Люди вроде Володина [Вячеслава, председателя Госдумы VII созыва] и Неверова [Сергея, руководителя фракции «Единая Россия» в ГД] сами по себе яркие личности, но на среднем уровне просто колоссальное засилье «серых» людей. Они всего боятся. В настоящее время мы пытаемся предлагать какие-то проекты, но получаем ответ: «Мы ничего не будем делать до середины марта». Спрашивается, зачем президенту нужны такие политические организации, которые ничего не хотят делать?» — подытожил Сергей Марков.

Владимиру Путину предстоит собрать 300 тысяч подписей для участия в выборах. Сергей Марков заверил, что абсолютно никаких проблем с этим у главы государства не возникнет.