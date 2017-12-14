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Путин оценил работу правительства РФ
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    Путин оценил работу правительства РФ

    14:39  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:13  14 Декабря 2017
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    Путин: Правительство РФ работает удовлетворительно

    Москва, 14 декабря. В рамках большой пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос о возможности формирования нового правительства после выборов в 2018 году.

    Он положительно оценивает работу действующего кабмина.

    «Что касается действующего правительства… Я считаю, что в целом оно работает удовлетворительно, несмотря на известные проблемы», — отметил глава государства.

    Владимир Путин считает преждевременным говорить о создании нового кабинета министров, однако у него есть кое-какие наработки.

    «Вы не сердитесь на меня, но говорить об этом преждевременно, и об этом вообще после выборов нужно будет говорить», — подчеркнул российский лидер, комментируя ситуацию.

    Напомним, ранее действующий глава России Владимир Владимирович Путин принял решение принять участие в президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года. 

    Автор: Алексей Громов
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