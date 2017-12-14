Идлиб: САА готовится к штурму оплота ИГИЛ базы «Den of Asps»

Идлиб, 14 декабря. Сирийская армия стягивает бронетехнику к одному из оплотов «Джебхат ан-Нусры»1 в провинции Идлиб.

Иранское информационное агентство FASRnews сообщило со ссылкой на военные источники, что правительственные войска перебросили на идлибское направление большое количество танков Т-72Б3 и БМП-2 для начала нового наступления на удерживаемые боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) районы.

Арабский канал «Спутник» передает, что сейчас войска нацеливают свою атаку на одну из крупнейших баз джихадистов в Идлибе, известную под названием «Den of Asps». Также важным направлением наступления остается бывшая военная авиабаза Абу ад-Духур.

Ранее сообщалось, что на идлибское направление из провинции Дейр-эз-Зор переброшен спецназ сирийской армии «Силы Тигра».

1 Организация запрещена на территории РФ.