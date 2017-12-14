Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Новости Сирии
Идлиб: САА готовится к штурму оплота ИГИЛ базы «Den of Asps»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Идлиб: САА готовится к штурму оплота ИГИЛ базы «Den of Asps»

    14:24  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:24  14 Декабря 2017
    43

    Идлиб: САА готовится к штурму оплота ИГИЛ базы «Den of Asps»

    Идлиб, 14 декабря. Сирийская армия стягивает бронетехнику к одному из оплотов «Джебхат ан-Нусры»1 в провинции Идлиб.

    Иранское информационное агентство FASRnews сообщило со ссылкой на военные источники, что правительственные войска перебросили на идлибское направление большое количество танков Т-72Б3 и БМП-2 для начала нового наступления на удерживаемые боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) районы.

    Арабский канал «Спутник» передает, что сейчас войска нацеливают свою атаку на одну из крупнейших баз джихадистов в Идлибе, известную под названием «Den of Asps». Также важным направлением наступления остается бывшая военная авиабаза Абу ад-Духур.

    Ранее сообщалось, что на идлибское направление из провинции Дейр-эз-Зор переброшен спецназ сирийской армии «Силы Тигра».

    Идлиб: САА готовится к штурму оплота ИГИЛ базы «Den of Asps»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #саа #дейр-эз-зор #идлиб #джебхат ан-нусра
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть