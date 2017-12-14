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Путин: Россия и Китай являются партнерами на долгосрочную перспективу
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    Путин: Россия и Китай являются партнерами на долгосрочную перспективу

    14:35  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:39  14 Декабря 2017
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    Путин: Россия и Китай являются партнерами на долгосрочную перспективу

    Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Россия и Китай являются партнерами на длительную перспективу. 

    Глава государства РФ Владимир Путин прокомментировал сотрудничество с Москвы и Пекина, подчеркнув, что российская сторона рассматривает долгосрочное партнерство с Китаем.

    «Россия и Китая являются стратегическими партнерами на долгосрочную перспективу», — сказал Владимир Путин. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #китай
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