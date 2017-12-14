Путин: Россия и Китай являются партнерами на долгосрочную перспективу

Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Россия и Китай являются партнерами на длительную перспективу.

Глава государства РФ Владимир Путин прокомментировал сотрудничество с Москвы и Пекина, подчеркнув, что российская сторона рассматривает долгосрочное партнерство с Китаем.