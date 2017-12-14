Путин о проблемах в ЖКХ: Управляющие компании надо отрезать от денежного потока

Москва, 14 декабря. Проблемы в жилищно-коммунальной сфере есть, а с так называемыми управляющими компаниями надо разбираться. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

«Я не считаю, что ситуация развивается позитивно. Проблем больше, чем их решений. Недостаточно принятых решений. Так называемые управляющие компании собирают деньги и за коммунальные платежи, и по жилищным тарифам. Последние тарифы собираются за все, что происходит внутри дома. Управляющие компании сначала собирают деньги на все, а потом расплачиваются перед ресурсными организациями. Мало кто смотрит за этим. Так вот, эти управляющие компании надо отрезать от денежного потока», — считает Путин.