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Политика
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Общество
Путин о проблемах в ЖКХ: Управляющие компании надо отрезать от денежного потока
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    Путин о проблемах в ЖКХ: Управляющие компании надо отрезать от денежного потока

    14:30  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  14 Декабря 2017
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    Путин о проблемах в ЖКХ: Управляющие компании надо отрезать от денежного потока

    Москва, 14 декабря. Проблемы в жилищно-коммунальной сфере есть, а с так называемыми управляющими компаниями надо разбираться. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

    «Я не считаю, что ситуация развивается позитивно. Проблем больше, чем их решений. Недостаточно принятых решений. Так называемые управляющие компании собирают деньги и за коммунальные платежи, и по жилищным тарифам. Последние тарифы собираются за все, что происходит внутри дома. Управляющие компании сначала собирают деньги на все, а потом расплачиваются перед ресурсными организациями. Мало кто смотрит за этим. Так вот, эти управляющие компании надо отрезать от денежного потока», — считает Путин. 

    Владимир Путин. Биография 

    Автор: Дана Балан
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