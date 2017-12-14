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Политика
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Политика
Путин назвал поведение Саакашвили «плевком в лицо украинского народа»
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    Путин назвал поведение Саакашвили «плевком в лицо украинского народа»

    14:14  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:20  14 Декабря 2017
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    Путин назвал поведение Саакашвили «плевком в лицо украинского народа»

    Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин выразил удивление в связи с терпимым отношением украинцев к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который устраивает в Киеве массовые акции протеста.

    «Как вы это терпите? Этот человек возглавлял Грузию, а теперь носится по площадям и кричит «Я украинец». Это плевок в лицо грузинского народа, плевок в лицо украинского народа. И Украина это терпит, жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается», — отметил он.

    Напомним, что ранее правоохранительные органы Украины задержали бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который обвиняется в содействии преступной организации.

    По версии следствия, политик пытался замять уголовное дело, возбужденное против людей, связанных с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #украина #саакашвили #пресс-конференция
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