Путин назвал поведение Саакашвили «плевком в лицо украинского народа»

Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин выразил удивление в связи с терпимым отношением украинцев к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который устраивает в Киеве массовые акции протеста.

«Как вы это терпите? Этот человек возглавлял Грузию, а теперь носится по площадям и кричит «Я украинец». Это плевок в лицо грузинского народа, плевок в лицо украинского народа. И Украина это терпит, жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается», — отметил он.

Напомним, что ранее правоохранительные органы Украины задержали бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который обвиняется в содействии преступной организации.

По версии следствия, политик пытался замять уголовное дело, возбужденное против людей, связанных с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.