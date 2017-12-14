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Путин рассказал о будущем развитии ЕАЭС
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    Путин рассказал о будущем развитии ЕАЭС

    14:22  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:22  14 Декабря 2017
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    Путин рассказал о будущем развитии ЕАЭС

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы российских и зарубежных журналистов на большой пресс-конференции.

    Глава государства заявил, что страны ЕАЭС двигаются в нужном направлении. По его словам, структура товарооборота меняется в лучшую сторону.

    «У нас есть сроки, когда мы дойдем до полной либерализации. Есть вопрос по таможенному регулированию», — отметил Путин.

    Президент считает, что нет ничего плохого в том, что таможенники из других стран ЕАЭС будут появляться на российских таможнях.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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