Путин рассказал о будущем развитии ЕАЭС

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы российских и зарубежных журналистов на большой пресс-конференции.

Глава государства заявил, что страны ЕАЭС двигаются в нужном направлении. По его словам, структура товарооборота меняется в лучшую сторону.

«У нас есть сроки, когда мы дойдем до полной либерализации. Есть вопрос по таможенному регулированию», — отметил Путин.

Президент считает, что нет ничего плохого в том, что таможенники из других стран ЕАЭС будут появляться на российских таможнях.